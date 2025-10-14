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14 октября 2025, 22:34

Дюков о возможном допуске России до международных турниров: «Год еще не завершен. Надо всегда ждать и верить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении российских сборных и клубов на международные соревнования.

«Допуск? Год еще не завершен. Надо ждать и верить всегда», — сказал Дюков.

Также президент РФС заявил, что глава УЕФА Александер Чеферин может посетить один из матчей сборной России в следующем году.

«Уверен, в следующем году Чеферин приедет на матч сборной России», — заявил Дюков.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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