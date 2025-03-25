Дюков: «Есть договоренность с Карпиным, что как только сборная участвует в официальных матчах, совмещение невозможно»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное совмещение Валерием Карпиным работы в сборной России и клубе.

— Есть ли какие-то формальные договоренности с Карпиным, что он не будет возглавлять никакой клуб? И как вы смотрите на историю, если он, возможно, летом возглавит «Динамо»?

— У нас есть договоренность, что пока сборная не имеет возможности выступать в официальных матчах, совмещение возможно. Но как только мы начинаем принимать участие в официальных матчах, совмещение невозможно. Главный тренер должен будет выбрать: работа в сборной, либо работа в клубе.

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.

(Дарик Агаларов)