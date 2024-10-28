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Дюков — о Сантосе: «Если он натурализован по всем правилам и нужен сборной — не вызвать его будет дискриминацией»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную России.

«По футбольной натурализации решение должно принять ФИФА. Вызов в сборную России? Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться исключительно соображениями готовности игрока, а не местом его рождения. Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной — не вызывать его будет дискриминацией», — сказал Дюков «СЭ».

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Всего 30-летний защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Дюков
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