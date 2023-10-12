Дюков о победе России над Камеруном: «Сборная порадовала и желанием, и самоотдачей»

Президент РФС Александр Дюков оценил игру сборной России в товарищеском матче против Камеруна (1:0).

«Отличный, зрелищный матч и качественный футбол. Наша сборная порадовала и своим желанием, и самоотдачей, и тем, что с первых минут соответствовала одной из лучших сборных Африки и по скорости движения, и по скорости принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому команда порадовала игрой», — сказал Дюков журналистам после игры.

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.