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16 марта 2025, 22:23

Дюков — о невызове Сантоса в сборную России: «Это прерогатива Карпина»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на непопадание защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

— Это прерогатива Карпина. Ему стоит задать этот вопрос. Я только один-два раза интересовался о том, почему тот или иной игрок не получил вызов. Это было всегда после сборов.

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист, Сантос был в расширенном списке. BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником национальной команды станет Гренада, а вторым — Замбия.

(Александр Абустин)

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Дуглас Сантос
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