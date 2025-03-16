Дюков — о невызове Сантоса в сборную России: «Это прерогатива Карпина»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на непопадание защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

— Это прерогатива Карпина. Ему стоит задать этот вопрос. Я только один-два раза интересовался о том, почему тот или иной игрок не получил вызов. Это было всегда после сборов.

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи вошел 31 футболист, Сантос был в расширенном списке. BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником национальной команды станет Гренада, а вторым — Замбия.

(Александр Абустин)