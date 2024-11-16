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Сегодня, 19:05

Президент РФБ Кириленко считает, что нельзя называть позором футбольный матч России и Брунея

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент РФБ Андрей Кириленко не считает позором игру футбольной сборной России с командой Брунея.

15 ноября россияне победили соперника со счетом 11:0, установив новый рекорд по количеству голов в одном матче.

«Можно ли сказать, что это позор для сборной? Нет, конечно! Это не наша проблема, мы не можем воспринимать это так. К сожалению, есть команды, которые на сегодняшний день уступают России по уровню. Сейчас вокруг нашего спорта сложилась исключительная ситуация. Нам не до жиру. Неужели вы думаете, что мы не хотим играть в баскетбол против сборной США и Германии или против бразильцев в футболе? Конечно, хотим!» — сказал Кириленко Lenta.ru.

19 ноября сборная России проведет матч против Сирии в Волгограде.

Сборная России, отстраненная от международных турниров с 2022 года, занимает 34?е место в рейтинге Международной федерации футбола. Бруней располагается на 184?й строчке.

Источник: Lenta,ru
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Андрей Кириленко
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