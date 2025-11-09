Футбол
9 ноября, 10:05

Президент НОК Гвинеи сообщил о переговорах с Россией по проведению товарищеского матча

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Мартин Эвуна Андеме в разговоре с «СЭ» сообщил о переговорах по проведению товарищеского матча со сборной России в 2026 году.

«Мы не можем подтвердить, что сыграем в марте 2026 года. Но у Гвинеи большой интерес к сотрудничеству с Россией по всем видам спорта, особенно в футболе. Знаю, что идет разговор, это обсуждается. Где сыграть? Для меня — нет разницы. Например, у нас есть все условия для проведения игры. Мы можем сделать что-то вместе. Мы хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды», — сказал Андеме «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

  • blue-white!

    А с Зимбабве когда сыграем?

    10.11.2025

  • Chausov Alexey

    Это другая Гвинея. Бухаев с Барулевым - жертвы ЕГЭ, они разницы не видят между Гвинеей и Экваториальной Гвинеей. Кстати, в Гвинейской Республике намечены президентские выборы на 28 декабря. Так что к марту, наверное, будет законная власть. Хотя скорее всего та же самая ))))))

    10.11.2025

  • Chausov Alexey

    Не Гвинеи, а Экваториальной Гвинеи, не путайте теплое с мягким, это две разных страны

    10.11.2025

  • Фирсыч

    "Мне говорили:"Сэм друг" Сэм наш, говорили, гвинейский друг!" В.Высоцкий.

    09.11.2025

  • Степочкин

    С чемпиона РПЛ или Динамо пусть таскает на свои сборы не понятно с кем для повышения своего победного рейтинга.

    09.11.2025

  • Slim Tallers

    "В настоящее время Гвинейскую Республику возглавляет Президент переходного периода". А раньше это хунтой называлось.

    09.11.2025

