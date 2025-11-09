Президент НОК Гвинеи сообщил о переговорах с Россией по проведению товарищеского матча

Президент Олимпийского комитета Экваториальной Гвинеи Алехандро Мартин Эвуна Андеме в разговоре с «СЭ» сообщил о переговорах по проведению товарищеского матча со сборной России в 2026 году.

«Мы не можем подтвердить, что сыграем в марте 2026 года. Но у Гвинеи большой интерес к сотрудничеству с Россией по всем видам спорта, особенно в футболе. Знаю, что идет разговор, это обсуждается. Где сыграть? Для меня — нет разницы. Например, у нас есть все условия для проведения игры. Мы можем сделать что-то вместе. Мы хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды», — сказал Андеме «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.