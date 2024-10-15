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Президент Медиалиги оценил шансы на проведение матча со сборной России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Медиалиги Николай Осипов оценил вероятность проведения матча между сборной лиги и сборной России.

«Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол — это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Говоря о матче со сборной, хочется собрать максимально «жирный» по именам и интересу аудитории состав. Пока идет сезон и есть международные паузы, есть самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров — конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.
Вероятность такого матча? Меньше 50 процентов я точно не дам, поэтому — больше 50. Идут ли люди из РФС на контакт? Когда мы говорим «люди из РФС», очень размыто имеем в виду определенных людей. Решение по данному матчу принимает гораздо меньшее число людей из РФС, у них мы и можем поинтересоваться на предмет их интереса. Непосредственно руководство понимает, что плюсов больше, чем минусов. Когда тренер национальной команды говорит, что допускает возможность такого матча, наверное, это говорит и про руководителей РФС — они тоже допускают вероятность такого матча. Это уже больше, чем 50 процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

В октябре сборная России провела учебно-тренировочный сбор, но не провела ни одного товарищеского матча. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, отвечая на вопрос о возможной встрече со сборной Медиалиги, заявил о необходимости играть только с официальными сборными.

Источник: РБ Спорт
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