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Президент Федерации футбола Ганы: «Этой осенью мы не сыграем с российской сборной»

Алина Савинова
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Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал, что национальная команда не планирует в ближайшее время проводить товарищеских матчей со сборной России.

«Мы сотрудничаем с РФС, но на данный момент наша Федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре. Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом — будет видно», — цитирует Окрару Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Ранее в Федерации футбола Сенегала заявили о готовности провести товарищескую игру с россиянами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-28-prezident-federatsii-futbola-gany
Сборная России по футболу
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