«Вечная память». Сборная России почтила память Пеле

Читать «СЭ» в

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», — говорится в сообщении

Также в социальных сетях сборной России появилась фотография Пеле вместе с выдающимся советским вратарем Львом Яшиным.

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В его честь назван приз лучшему вратарю года.