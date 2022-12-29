«Вечная память». Сборная России почтила память Пеле
Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», — говорится в сообщении
Также в социальных сетях сборной России появилась фотография Пеле вместе с выдающимся советским вратарем Львом Яшиным.
В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.
Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В его честь назван приз лучшему вратарю года.
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