Пресс-служба сборной России намекнула на вызов натурализованного бразильца

Пресс-служба сборной России опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором намекнула на вызов натурализованного бразильца.

На фото изображены Ари, Марио Фернандес и фигура еще одного футболиста. Силуэт похож на Дугласа Сантоса, который в 2024 году получил российский паспорт.

Ранее Сантос и вингер «Зенита» Луис Энрике вошли в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.