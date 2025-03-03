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3 марта 2025, 14:50

Пресс-служба сборной России намекнула на вызов натурализованного бразильца

Пресс-служба сборной России опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором намекнула на вызов натурализованного бразильца.

На фото изображены Ари, Марио Фернандес и фигура еще одного футболиста. Силуэт похож на Дугласа Сантоса, который в 2024 году получил российский паспорт.

Ранее Сантос и вингер «Зенита» Луис Энрике вошли в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

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Сборная России по футболу
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