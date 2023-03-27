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Сегодня, 13:08

Пресс-секретарь сборной Ирака: «Матч против России показал, как важно противостоять классным, продвинутым командам»

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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал поражение от России (0:2) в товарищеском матче.

«Конечно обидно, что наша сборная уступила в этой товарищеской встрече, но матч с Россией дал Ираку понять, что такое техническое преимущество, и как нашей сборной важно противостоять высококлассным и продвинутым командам.

Нам понравился Санкт-Петербург и вся ваша страна, не хочется уезжать отсюда. Атмосфера на стадионе была сказочной, в этой стране отличные болельщики.

Россия — развитая и футбольная страна, которая в прошлом принимала чемпионат мира, и стадионы здесь красивые и пригодные для игры в высококлассный и современный футбол.
Лично мне хотелось бы вернуться в Россию и посетить вашу страну уже этим летом. Мне здесь очень понравилось", — приводит слова Имада Sport24.

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Забитыми голами отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-press-sekretar-sbornoy-iraka-match-protiv-rossii-pokazal-kak-vazhno-protivostoyat-klassnym-prodvinutym-komandam
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Сборная России по футболу
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