Представитель Захаряна ответил на вопрос о возможном участии футболиста в матче против Замбии

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос «СЭ» о готовности россиянина сыграть в товарищеском матче против сборной Замбии.

«Как вы думаете? Здесь надо думать Карпину. Если он его вызовет, значит, вызовет. Арсен готов, почему нет. Но вопрос к главному тренеру сборной. Он определяет, кого вызывать, а кого нет», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил «СЭ», что сборная сыграет против России 25 марта на «ВТБ Арене».