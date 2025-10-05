Представитель Захаряна о невызове в сборную: «Это решение Карпина»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин ответил на вопрос «СЭ» о непопадании игрока в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи.

«Не вызвали — значит, не вызвали. Так решил главный тренер. Команда Арсена сегодня играет в чемпионате Испании, он сосредоточен, в списке. Все узнаете у Валерия Карпина, это его решение», — сказал Голубин «СЭ».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 2 игры за «Реал Сосьедад» в ла лиге. Ранее Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.

5 октября «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано» в 8-м туре чемпионата Испании.

10 октября сборная Россия в Волгограде сыграет с Ираном, а 14 октября встретится в Москве с Боливией.