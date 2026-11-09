Представитель Захаряна: «Арсен никогда не отказывался от сборной России, рулетку с вызовами устраивал Карпин»

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал возможный вызов его клиента в сборную России на смену травмированному хавбеку «Монако» Александру Головину.

Головин получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Ле-Маном» (1:1) 8 ноября, покинув поле на 54-й минуте.

В заявку сборной России на ноябрьские BETBOOM товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой Захарян не попал. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил отсутствие Захаряна в итоговой заявке состоянием здоровья игрока.

«Готов ли Арсен заменить травмированного Александра Головина в сборной России? Этот вопрос лучше адресовать Валерию Георгиевичу Карпину. Арсен никогда не отказывался приезжать в сборную России и всегда готов выступать за национальную команду. Несмотря на то что ему раз за разом устраивали какую-то рулетку с вызовами: то Карпин хочет его видеть, то не хочет, то вызывают, то не вызывают. Поэтому лучше спросить об этом непосредственно у главного тренера сборной. Со стороны Арсена никаких отказов никогда не было. Он всегда готов приехать и играть за Россию», — сказал Голубин Sport24.

Осенью Карпин уже объяснял отсутствие Захаряна в заявке сборной недостатком игровой практики.

В ближайшую международную паузу сборная России сыграет с Узбекистаном (12 ноября, Ташкент) и Венесуэлой (17 ноября, Краснодар).