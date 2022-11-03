Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:24

Представитель Тюкавина отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на непопадание футболиста в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

«В список попали все лучшие бомбардиры чемпионата. Включать в список Тюкавина для галочки смысла не вижу. Такая сейчас получилась ситуация. Если футболисту не давали игровое время, как он может в сборную попасть? Просить за себя ни он, ни я не будем. Дело Кости — выходить на поле и забивать. Четыре нападающих, получивших вызов, больше всех забили.
Для Тюкавина это не трагедия? Трагедия — это когда кто-то умер. А если бы вызвали его, а не Сычевого, это было бы некорректно по отношению к Сычевому. В любом случае шанс дадут. Агаларову же давали возможность. Кто-то ее использует, кто-то нет», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Расширенный состав сборной России был объявлен в четверг, 3 ноября. В список попали 37 футболистов, из них — 4 форварда: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак») и Владимир Сычевой («Оренбург»).

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-tyukavina-by-lo-by-nekorrektno-esli-by-kostyu-vy-zvali-a-sy-chevogo-net/
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
В «Ахмате» назвали авансом попадание Садулаева в расширенный состав сборной России
От Пиняева до Сычевого: новые имена в сборной России
Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности
Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»
Защитник «Ростова» Мелехин о попадании в расширенный состав сборной России: «Пока не понял, что произошло»
Агент Пиняева отреагировал на включение игрока в расширенный состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ахмате» назвали авансом попадание Садулаева в расширенный состав сборной России

«Спасибо за все, легенда». Сборная России вспомнила, как Пике привез пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости