Представитель Дзюбы — о рекорде нападающего по голам за сборную России: «Все счастливы и рады!»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман поделился с «СЭ» эмоциями от рекорда футболиста по числу голов за сборную России.

В среду, 19 марта, Дзюба забил гол в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Исторический день, еще один. Так получилось, что за последние 10 дней Артему удалось установить два рекорда для российского футбола. По ощущениям резонанса от рекорда в сборной России больше — наверное, это логично. Все-таки, это сборная команда. С другой стороны, рекорд по количеству голов за всю историю нашего футбола не менее важен, про него нужно говорить не меньше. Честно сказать, было немного нервно первые 30 минут матча. Было видно, что и Артему непривычно играть. Хотя с Глушенковым, например, он играл в «Локомотиве». В любом случае все закончилось хорошо. Все счастливы и рады», — сказал Гольдман «СЭ».

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года.