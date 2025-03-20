Футбол
20 марта, 09:00

Представитель Дзюбы — о рекорде нападающего по голам за сборную России: «Все счастливы и рады!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман поделился с «СЭ» эмоциями от рекорда футболиста по числу голов за сборную России.

В среду, 19 марта, Дзюба забил гол в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Исторический день, еще один. Так получилось, что за последние 10 дней Артему удалось установить два рекорда для российского футбола. По ощущениям резонанса от рекорда в сборной России больше — наверное, это логично. Все-таки, это сборная команда. С другой стороны, рекорд по количеству голов за всю историю нашего футбола не менее важен, про него нужно говорить не меньше. Честно сказать, было немного нервно первые 30 минут матча. Было видно, что и Артему непривычно играть. Хотя с Глушенковым, например, он играл в «Локомотиве». В любом случае все закончилось хорошо. Все счастливы и рады», — сказал Гольдман «СЭ».

Матч против Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года.

Футболисты сборной России празднуют гол Артема Дзюбы в&nbsp;ворота Гренады 19&nbsp;марта.У Дзюбы — рекорд, у России — разгромная победа над Гренадой. Сборная дарит праздник!
  • marchela13

    Да заткнитесь вы уже с этим дрочилой.

    20.03.2025

  • Gordon

    И то советская песня на самом деле про Гранаду )

    20.03.2025

  • Gordon

    Гольдман и Дзюба )

    20.03.2025

  • александр Тарасов

    А " ВСЕ", это кто?

    20.03.2025

  • оппонент

    Исторический день, еще один, все счастливы и рады... Ну а Артёмка - Юрий Гагарин и Нил Армстронг 21 века.

    20.03.2025

  • Gordon

    И кто же эти "все"? :)

    20.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Зачем говорить за всех?

    20.03.2025

  • Прожарка свиней

    Все-это Артем, его представитель и общество рукоблудов, в котором состоит "рекордсмен"? Всем остальным попросту противно от подобных "рекордов". Лично я про Гренаду до этого знал только из широко известной в советские времена песни. Для верности в том, что Дзюба сможет забить, могли с таким же успехом устроить товарищеский матч сборной с пенсионерами из Собеса. По хорошему, данное позорище нужно исключать из реестра официальных матчей сборной. Забей Артем Англии или, хотя бы, Венгрии, вопросов бы не возникло. Но Гренада????

    20.03.2025

  • Marco Alvarez

    Кто «счастлив и рад»? Все»? Позорище! И матч этот натянутый «под Дзюбу» позорище . И дешевые песенки, а-ля «сигма-бой» перед матчем. Полнейшая деградация !!

    20.03.2025

    • Дзюба: «По-разному ко мне относятся люди, но сегодня было очень много теплоты»

    Представитель Дзюбы: «От примирения Артема и Валерия Карпина проиграли журналисты, но выиграл весь наш футбол»

