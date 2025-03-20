Футбол
20 марта, 09:15

Представитель Дзюбы: «От примирения Артема и Валерия Карпина проиграли журналисты, но выиграл весь наш футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в комментарии «СЭ» выразил надежду на то, что форвард еще сыграет в составе сборной России.

В среду, 19 марта, Дзюба забил гол в ворота Гренады, который стал для него 31-м за сборную России. Футболист опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«От примирения Дзюбы и Карпина журналисты проиграли, теперь не будут задавать вопросы про Артема главному тренеру на каждой пресс-конференции. С другой стороны, от этого весь наш футбол только выиграл. Очень рад за Артема, за сборную. Будем ждать новых матчей. Надеюсь, и в составе сборной. Дай бог, сборную России в ближайшем будущем вернут в официальные матчи. Если Артем будет в форме, надеюсь, у него получится сыграть, забить или отдать голевую. Ему осталась одна результативная передача до нового рекорда в сборной России по системе «гол+пас». Артем Дзюба — тот футболист, которому не нужна дополнительная мотивация, он всегда ее находит сам. В виде челленджа, вызова или нового рекорда», — сказал Гольдман «СЭ».

Рекордсменом сборной России по системе «гол+пас» является Александр Кержаков, на его счету 18 результативных передач и 30 голов. После матча со сборной Гренады у Артема Дзюбы 17 результативных передач и 31 гол.

Футболисты сборной России празднуют гол Артема Дзюбы в&nbsp;ворота Гренады 19&nbsp;марта.У Дзюбы — рекорд, у России — разгромная победа над Гренадой. Сборная дарит праздник!

    • Представитель Дзюбы — о рекорде нападающего по голам за сборную России: «Все счастливы и рады!»

    Представитель Дзюбы: «У Артема нет усталости от футбола. Летом сядем, поговорим, как быть дальше»

