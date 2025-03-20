Представитель Дзюбы: «У Артема нет усталости от футбола. Летом сядем, поговорим, как быть дальше»

Представитель нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал «СЭ» о будущем игрока.

Контракт 36-летнего форварда с клубом из Тольятти действует до конца июня 2025 года.

«Пока у Артема нет никакой усталости от футбола. Летом сядем, поговорим, как быть дальше. Мне кажется, у него еще будет порох в пороховницах. Посмотрим. Поздравляю всех с победой сборной России. Победа есть победа. Гренада не была простым соперником, особенно в первом тайме. Что имеем, то имеем», — сказал Гольдман «СЭ».

В среду, 19 марта, Дзюба отличился в BetBoom товарищеском матче с Гренадой (5:0), забил 31-й мяч за национальную команду, обошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.