Представитель Дзюбы — о возможном обновлении рекорда Кержакова: «Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможности обновления рекорда экс-форварда сборной России Александра Кержакова по голам за национальную команду.

О варианте с обновлением достижения Кержакова сообщил комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале.

«Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС — тогда можно комментировать. Пока это просто пост в Telegram-канале одного из наших журналистов», — сказал Гольдман «СЭ».

19 марта Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Форвард единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов). Перед этим Дзюба также побил рекорд Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.