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15 мая 2025, 17:43

Посол Сенегала вызвался помочь с организацией матча со сборной России

Посол Сенегала в России Стефан Сильвен Самбу рассказал о своем желании содействовать в организации товарищеского матча между футбольными сборными двух стран.

«Я обязательно поговорю с Сенегальской федерацией футбола. У них, конечно, график достаточно насыщенный, тем более они во многих международных соревнованиях участвуют, но это предложение имеет смысл, и, конечно, я с радостью передам информацию», цитирует Самбу ТАСС.

Посол напомнил, что сборная Сенегала участвовала в финальном этапе ЧМ-2018 в России. Дипломат отметил, что в Сенегале будут ждать приглашения для проведения товарищеского матча.

Сборная Сенегала занимает 17-е место в рейтинге ФИФА, сборная России находится на 34-м месте. Россияне в июне проведут два товарищеских матча: 6 июня дома с Нигерией, а 10 июня на выезде с Белоруссией.

Источник: ТАСС
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