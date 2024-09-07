Посол России во Вьетнаме: «Окажем всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде»

Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко прокомментировал «СЭ» ситуацию с отменой товарищеского матча национальной команды против сборной Таиланда.

В субботу, 7 сентября, РФС сообщил об отмене игры из-за того, что на столицу Вьетнама Ханой, где должна была пройти встреча, обрушился тайфун «Яги», который считается сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

«Очень жаль, что прибытие супертайфуна «Яги» совпало со временем пребывания сборной России во Вьетнаме. К сожалению для болельщиков, из соображений безопасности местные власти приняли единственно верное решение — отменить встречу с Таиландом. Посольство России во Вьетнаме окажет всю необходимую помощь и содействие нашей национальной команде в сложившейся ситуации», — сказал Бездетко «СЭ».

Матч между сборными России и Таиланда должен был пройти сегодня, 7 сентября, и начаться в 16.00 (мск).

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают проведение матча в воскресенье, 8 сентября.