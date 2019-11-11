Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

После тренировки сборной России Дзюба пообщался с болельщиками

12:54
Теги:

Сборная России в своем официальном Twitter опубликовала видео того, как нападающий российской команды Артем Дзюба общается с болельщиками после тренировки.

Команда Станислава Черчесова готовится в Сочи к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). В понедельник, 11 ноября россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 8523
Все опросы
Какое место сборная России займет в отборочной группе Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир