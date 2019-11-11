После тренировки сборной России Дзюба пообщался с болельщиками

Сборная России в своем официальном Twitter опубликовала видео того, как нападающий российской команды Артем Дзюба общается с болельщиками после тренировки.

Команда Станислава Черчесова готовится в Сочи к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). В понедельник, 11 ноября россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.

Артем Дзюба после тренировки с болельщиками pic.twitter.com/GXnneZWjvp — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2019

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