Порядка 600 болельщиков из России посетят матч сборной с командой Катара

Около 600 болельщиков из России поддержат сборную страны на BetBoom товарищеском матче против Катара.

Игра состоится в воскресенье, 7 сентября, в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Начало — в 18.15 по московскому времени.

«На матче с командой Катара ожидается порядка 600 болельщиков из России», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Москве.