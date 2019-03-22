Поражение России в Бельгии, Черчесов и агенты – онлайн Симонова и Егорова

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
– поражение сборной в Бельгии на старте отбора Евро-2020,
– агентские войны – причем здесь Станислав Черчесов,
– омоложение сборной – мнение Леонида Федуна,
– безобразие на стадионе "Динамо" – снова не готов газон,
– стычка Глушенков – Жирков,
– амбиции Глушакова по возвращению в сборную,
– почему так долго не забивает Дзюба.
Опрос
Кто был лидером сборной России в матче с Бельгией?
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