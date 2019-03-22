Поражение России в Бельгии, Черчесов и агенты – онлайн Симонова и Егорова

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

– поражение сборной в Бельгии на старте отбора Евро-2020,

– агентские войны – причем здесь Станислав Черчесов,

– омоложение сборной – мнение Леонида Федуна,

– безобразие на стадионе "Динамо" – снова не готов газон,

– стычка Глушенков – Жирков,

– амбиции Глушакова по возвращению в сборную,

– почему так долго не забивает Дзюба.