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Сегодня, 10:07

Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Египтом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Россией и Египтом.

«Тут дело не в том, победим мы или нет. Тут нужно игру искать и искать футболистов. Игроки должны хотя бы соответствовать игре в футбол. А у нас не футбол, а ножной мяч получается. В первом матче с Египтом мы показали никакой первый тайм. Я такие игры не смотрю, я сразу выключаю трансляцию. Я почему говорю, что у нас ножной мяч? Вот есть гандбол, ручной мяч, и там они часто разыгрывают мяч поперек вратарской зоны. А вот наши футболисты на футбольном поле пытаются делать то же самое. Просто дают мяч поперек. Плохо наша сборная играет на флангах. Не стараются делать никаких обострений у нас. Второй тайм с Египтом мы уже играли интереснее. Там уже и в обыгрыш шли. Нужно играть примерно так, как играли второй тайм в первой встрече. Тогда может получиться у нашей сборной», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

7 сентября, сборная России сыграла против олимпийской сборной Египта (1:1). Встреча прошла в Суеце.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра снова пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005329274_ponomarev_-_o_matche_s_egiptom_ya_takie_igryi_ne_smotryu_ya_srazu_vyiklyuchayu_translyaciyu
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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