Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал заявление Юрия Жиркова о продолжении своей карьеры.

«Зачем ему играть? Сколько лет то Юрию уже. Только здоровье терять свое. Мало заработал что ли? Это мы в советское время в нищете, можно сказать, жили. Они то миллионеры все. Опять на режим садиться, постоянные сборы, переезды. Ему это не надо. Пусть заканчивает. Может, на тренерскую работу перейдет. Это уже запредельный возраст. Ну кому он нужен в эти года. Везде сейчас молодежь. Ерундой не надо заниматься. Пусть оставит о себе хорошее впечатление. Юрий сейчас придет и сядет в запас. Будет выходить, его будут освистывать», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» заявил, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру.

Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму задней поверхности бедра.

Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».