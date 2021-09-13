Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Пономарев: «Марио Фернандес — аферист! Он не умеет играть в футбол»

14:28
Теги:

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Перестаньте чудить с этим Марио! Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете? Он не умеет играть в футбол! Фернандес — аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», — сказал Пономарев «СЭ».

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

Китайский клуб КХЛ подложил свинью всей лиге? Такое решение плохо укладывается в голове
В Госдуме прокомментировали премирование сестер Авериных после Олимпиады
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Черчесов оценил уход Марио Фернандеса из сборной России
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
67
Офсайд