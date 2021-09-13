Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Перестаньте чудить с этим Марио! Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете? Он не умеет играть в футбол! Фернандес — аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», — сказал Пономарев «СЭ».

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.