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Мостовой об отстранении сборной России: «Будем ждать, когда что-то изменится»

Полузащитник «Зенита» Мостовой поделился мнением об отстранении сборной России от международных матчей
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.

— Тебе не обидно, что ты пропускаешь второй крупный турнир на уровне сборных не по своей вине?

— Помню об этом, знаю. Что делать? Сейчас уже никуда не деться. Будем ждать, когда что-то изменится.

— Как думаешь, ты когда-нибудь сыграешь на крупном международном турнире?

— Хочется в это верить. Вот это больше мечта уже. Стать основным игроком «Зенита» — это цель. А мечта — это сборная.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Андрей Мостовой с&nbsp;Суперкубком России. «Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Андрей Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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