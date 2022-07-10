Мостовой об отстранении сборной России: «Будем ждать, когда что-то изменится»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.

— Тебе не обидно, что ты пропускаешь второй крупный турнир на уровне сборных не по своей вине?

— Помню об этом, знаю. Что делать? Сейчас уже никуда не деться. Будем ждать, когда что-то изменится.

— Как думаешь, ты когда-нибудь сыграешь на крупном международном турнире?

— Хочется в это верить. Вот это больше мечта уже. Стать основным игроком «Зенита» — это цель. А мечта — это сборная.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.