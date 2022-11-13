Мостовой: «Матч с Узбекистаном и Таджикистаном — шаг вперед по-любому»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил соперников сборной России по ноябрьским товарищеским матчам.

25-летний россиянин вошел в состав национальной команды на игры с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Какие ощущения от такого вызова? Нужны ли эти игры?

— Уже же были такие вызовы, — сказал Мостовой. — До этого было то же самое. Такая ситуация, да. Приятно, что вызывают в сборную.

— Это шаг вперед? Ведь одна из сборных — Узбекистан — в рейтинге ФИФА выше Грузии.

— Шаг вперед по-любому, потому что в сентябре была одна игра, а сейчас две. Уже лучше.

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра с Узбекистаном состоится 20 ноября в Ташкенте.