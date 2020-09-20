Полузащитник «Серветта» Ондуа заявил, что общается с Черчесовым и может получить вызов в сборную России

Полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа рассказал, что может получить вызов в сборную России.

— Я родился в Камеруне и являюсь камерунцем, готов играть за сборную, если там оценят мою работу, — приводит Footmercato слова Ондуа. — Тем не менее, если честно, я больше контактирую с главным тренером сборной России, чем с тренерским штабом камерунцев. Тренер россиян знает меня, мы на связи. В данный момент он заинтересован во мне сильнее, чем тренер сборной Камеруна. Я могу выступать и за сборную России. Я все еще остаюсь доступным. Думаю, скоро приму решение.

Ондуа с детства жил в России, поскольку его отец был сотрудником посольства Камеруна в России. Футболист является воспитанником «Локомотива», выступал за ЦСКА и «Анжи».