Полузащитник сборной Турции назвал исторической победу над Россией
23:29
Полузащитник сборной Турции Дениз Тюрюч поделился эмоциями после победы над Россией (3:2) в матче Лиги наций.
— Для нас эта победа особенно важна. Ведь мы обыграли Россию впервые в истории, — цитирует хавбека Fanatik. — К тому же важно, что заработали первые три очка в группе. Теперь рассчитываем победить Венгрию. Надеюсь, Сербия отберет у них очки.
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