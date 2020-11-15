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Полузащитник сборной Турции назвал исторической победу над Россией

23:29
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Полузащитник сборной Турции Дениз Тюрюч поделился эмоциями после победы над Россией (3:2) в матче Лиги наций.

— Для нас эта победа особенно важна. Ведь мы обыграли Россию впервые в истории, — цитирует хавбека Fanatik. — К тому же важно, что заработали первые три очка в группе. Теперь рассчитываем победить Венгрию. Надеюсь, Сербия отберет у них очки.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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