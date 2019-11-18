Полузащитник сборной Сан-Марино: «Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное»
21:08
Полузащитник сборной Сан-Марино Лоренцо Лунадеи рассказал, чего он ожидает от матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной России. В первой игре его команда уступила со счетом 0:9.
— Мы хорошо понимаем, что это будет сложный матч, — цитирует футболиста ТАСС. — Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное. Конечно, между нашими командами большая разница, это будет для нас вызовом
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 982Все опросы
Сколько голов забьет Артем Дзюба в матче отбора Евро-2020 в Сан-Марино?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...