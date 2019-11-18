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Полузащитник сборной Сан-Марино: «Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное»

21:08
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Полузащитник сборной Сан-Марино Лоренцо Лунадеи рассказал, чего он ожидает от матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной России. В первой игре его команда уступила со счетом 0:9.

— Мы хорошо понимаем, что это будет сложный матч, — цитирует футболиста ТАСС. — Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное. Конечно, между нашими командами большая разница, это будет для нас вызовом

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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