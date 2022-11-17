Пиняев: «У меня была мечта сыграть на ЧМ в Катаре, как другие тинейджеры в свое время: Пеле, Мбаппе»

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев поделился эмоциями от дебюта в составе национальной команды, который пришел на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

— У меня была мечта выйти со сборной России на ЧМ в Катаре и сыграть там, как другие тинейджеры в свое время: Пеле, Мбаппе. Я доволен тем, что дебютировал за сборную.

— Как будешь смотреть чемпионат мира?

— Буду смотреть, как и все, в отпуске. Буду видеть, как лучшие футболисты мира показывают уровень. Буду обтекать слюнями, что хотел бы быть на их месте.

— За кого-то будешь персонально болеть?

— Хотелось бы, чтобы Лео достиг своей цели.

Пиняев вышел на поле в составе сборной в возрасте 18 лет и 15 дней и побил рекорд Игоря Акинфеева, который дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет и 20 дней в товарищеской игре против Норвегии (2:3) 28 апреля 2004 года.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.