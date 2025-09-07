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Кисляк — о матче с Катаром: «Получил большое удовольствие. Было приятно играть с Миранчуком и Головиным»

Алина Савинова

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк заявил, что получил удовольствие от BetBoom товарищеского матча с командой Катара.

Игра прошла в воскресенье в Эр-Райяне и завершилась победой России со счетом 4:1. 20-летний Кисляк отметился голом на 35-й минуте.

«Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие. Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удается приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и первый раз находясь в расположении сборной удалось сразу с ними сыграть. Это приятно», — приводит пресс-служба РФС слова Кисляка.

Также футболист оценил поле и погодные условия в Эр-Райяне.

«Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле. Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26 — 25 градусов. Единственное, душновато — влажность большая, тяжеловато дышать», — добавил он.

Кисляк дебютировал за сборную России в марте этого года в товарищеском матче против Гренады (5:0). После этого он принял участие еще в четырех играх за национальную команду.

Источник: Официальный сайт РФС
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