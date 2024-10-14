Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:31

Садулаев: «Было бы хорошо, чтобы сборная России снова провела матч в Грозном»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как отреагировал на то, что национальная команда не провела матч в рамках октябрьского сбора.

«В сборную вызывают — уже хорошо. Радуюсь. Мы же в детстве мечтали попасть сюда. Хотелось бы играть в Европе, на чемпионате мира, конечно. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, скоро это закончится, и мы будем играть. Еще было бы хорошо, чтобы сборная снова провела матч в Грозном. Если мне удастся выйти на поле, то вообще будет двойной джекпот», — приводит «РБ Спорт» слова Садулаева.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников. Ожидается, что в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Сирией и Брунеем.

Единственный матч в Грозном сборная России сыграла в 2016-м году — это была товарищеская встреча с Румынией, в которой россияне победили со счетом 1:0.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
Лечи Садулаев
Читайте также
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Footmercato: Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Сборная Туркменистана отказалась от товарищеского матча с Россией в ноябре
Медведев заявил, что обсудит с РФС идею матча сборной России против команды легионеров РПЛ
Юношеская сборная России разгромила Китай
Головин: «Хотелось бы верить, что еще сыграю за сборную России в официальных матчах»
Молодежная сборная России победила Китай в товарищеском матче
Дивеев: «Головин — сильнейший игрок сборной, футболист другого класса»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости