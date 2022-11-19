Глебов — о матче с Таджикистаном: «Я кайфовал от того, что на поле была команда»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Таджикистана (0:0).

— Ты сам доволен, как сборная сыграла с Таджикистаном?

— Не могу сказать, что доволен, но понравилось, что мы были больше похожи на команду, чем в матче с Кыргызстаном.

— В чем?

— Там мы хоть и выиграли, но командной игры не было — что в обороне, что в атаке. Все играли словно по одному. Сейчас же старались действовать вместе.

— Извини, но впечатление со стороны: 90 минут не самого привлекательного зрелища. Футболистам и правда могут доставлять удовлетворение такие матчи?

— А почему нет? Я, например, кайфовал от того, что на поле была команда. Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать. Понятно, что не хватает взаимопонимания. Некоторые ребята до этого не играли друг с другом. Нужно время, чтобы наладить связи, — цитирует Sport24 Глебова.

В воскресенье, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.