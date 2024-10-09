Глебов — о фильме «Федя. Народный футболист»: «Великолепно. Всем советую посмотреть»

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о фильме «Федя. Народный футболист», посвященный легенде «Спартака» Федору Черенкову.

«Прекрасно. Великолепно. Всем советую сходить. Я уверен на сто процентов, что людям, болельщикам понравится. Думаю, даже тем, кто не следит за футболом, не болеет за «Спартак», зайдет просто на «ура», — сказал Глебов после просмотра фильма на предпремьерном показе для сборной России.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам — 494.