Глебов — о стычке в матче: «Сказал нигерийцу — отвали»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов прокомментировал «СЭ» эпизод стычки в BetBoom товарищеском матче против команды Нигерии (1:1).

— Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?

— Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.

— Что ты ему сказал?

— Fuck off («отвали», — в переводе с английского). Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано.

10 июня сборная России проведет в Минске матч с Белоруссией.