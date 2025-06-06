Глебов — о стычке в матче: «Сказал нигерийцу — отвали»
Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов прокомментировал «СЭ» эпизод стычки в BetBoom товарищеском матче против команды Нигерии (1:1).
— Товарищеский матч, но ты закипел на поле. Что было?
— Не я, нигириец закипел. Что-то ему не понравилось. Ничего особенного, тактический фол. Но ему что-то не понравилось.
— Что ты ему сказал?
— Fuck off («отвали», — в переводе с английского). Хорошо ли у меня с английским? Громко сказано.
10 июня сборная России проведет в Минске матч с Белоруссией.
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