Фомин — о фильме про Черенкова: «Интересно было смотреть»

Полузащитник сборной России и «Динамо» Даниил Фомин оценил фильм про бывшего игрока и тренера «Спартака» Федора Черенкова «Федя. Народный футболист».

«Фильм понравился, интересно было смотреть. Больше всего мне запомнились моменты, когда партнеры пытались «прикрыть», где-то помочь, пошутить. Это очень зацепило. Такое часто встречается в команде, и интересно было со стороны посмотреть», — сказал Фомин после просмотра фильма на предпремьерном показе для сборной России.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам — 494.