Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал поражение от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«Совершили две грубые ошибки. Играли лучше, чем соперник. Потеряли концентрацию — нам забили одинаковые голы. Это один из самых сложных соперников, но они не играли лучше нас — не было сложно. Просто две ошибки — это все, что они создали. Со сборной Сербии, наверное, было тяжело, хотя там была красная. Не знаю», — сказал Головин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).