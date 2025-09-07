Кисляк: «Хочется в каждом матче показывать хорошую игру и радовать болельщиков»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал дебютный гол за национальную команду в BetBoom матче против Катара (4:1).

«Какая следующая цель? Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определенном уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков. Был ли этот гол «армейской» заготовкой? Мы с Круговым уже обсудили. Он сказал, что если бы не он, то гола бы не было. Так что, у нас уже нарабатывается связка. В клубе в последней игре я забил с его передачи, правда там гол отменили, а сегодня — нет», — приводит пресс-служба РФС слова Кисляка.

Также футболист рассказал о своих ощущениях после получения приза лучшему игроку матча.

«Очень приятно, что болельщики выбрали меня. Спасибо большое тем, кто голосовал за меня», — добавил он.

Кисляк дебютировал за сборную России в марте этого года в товарищеском матче против Гренады (5:0). После этого он принял участие еще в четырех играх за национальную команду.