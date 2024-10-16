Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:43

Батраков о попадании в сборную России: «Это была моя мечта. Когда это осуществилось, я был рад»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что гордится своим попаданием в основную сборную России.

«Сначала, когда узнал о вызове, наверное, ничего не ощутил, потому что зачастую после тренировок я прокручиваю моменты с занятий: что получилось, что я сделал не так, в чем могу добавить. Когда сказали, я ответил: «Здорово!», но все равно пока не осознал. Когда уже пришел в комнату, понял, что я к этому шел очень долго. Это была моя мечта. Мне кажется, любой маленький футболист, который приходит в какую-то академию или спортивную школу, мечтает попасть в сборную России. Когда это осуществилось у меня, я был рад.
Не скажу, что тренировки с футболистами сборной лучше, чем, например, с легионерами в клубе но это новый опыт — можно познакомиться с кем-то в тренировочном процессе. До этого мы встречаемся только как соперники, а когда приезжаем в сборную — можно сравнить свой уровень с лучшими. На октябрьском сборе был Александр Головин, он в прошлый раз не приезжал. Приятно с ним находиться, что-то для себя подмечаю, видно, что он уже чуть-чуть другого уровня. Это нормально, человек уже столько лет играет за границей», — сказал Батраков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сезоне-2024/25 Батраков забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. 19-летний хавбек принял участие в сентябрьском и октябрьском сборах сборной России, но еще не провел за национальную команду ни одного матча.

Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости