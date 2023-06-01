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Сегодня, 13:15

Карпукас: «Мне было приятно даже получить экипировку сборной. Сделаю все, чтобы были еще шансы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Карпукас.
Фото Соцсети

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о первом вызове в национальную команду России.

«Мне было приятно даже получить экипировку сборной. О первом вызове моя мама узнала раньше, чем я. Она мне и позвонила. Это было что-то невероятное. Хотя я максималист — пришел в «Локомотив», поставил цель играть. В молодежной сборной поставил цель — сыграл два матча. В национальной сборной я понимал, что будет тяжело. Все-таки это первый вызов, меня никто не знает. Но, конечно, хотелось получить хотя бы одну минуту, чтобы просто почувствовать это. Мне всего 20 лет. Сделаю все, чтобы были еще шансы», — сказал Карпукас «СЭ».

20-летний полузащитник был вызван на ноябрьские игры со сборными Таджикистана и Узбекистана. В товарищеских матчах Артем Карпукас не принял участия.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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