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Сегодня, 11:15

Пиняев — о Карпине: «Тренер-мотиватор. Всегда четко доносит свои требования»

Пиняев высказался о работе с Карпиным в сборной
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Мы поговорили про Осинькина, но недавно ты впервые поработал с Валерием Карпиным. Какие впечатления?

— Это тренер-мотиватор. Он максимально четко и правильно доносит вещи, которые хочет получить от каждого футболиста.

— Каким был ваш первый разговор?

— Во время тренировочного процесса говорили о требованиях. Но первый длительный разговор состоялся, когда летели в Таджикистан. Обсудили, как он видит меня на поле, что хотел бы до меня донести и увидеть в моем исполнении в разных ситуациях.

— На пресс-конференции Карпин допустил, что ты выйдешь с капитанской повязкой.

— Если бы мне доверили, то вышел бы. Валерий Георгиевич же с первого дня в сборной практиковал, что капитаном может быть любой в команде. Но я и без повязки выходил с максимальным настроем. Не говоря уже о том, что в сборной в любом случае есть опытные игроки, которые будут подсказывать и вести команду независимо от того, кто капитан.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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