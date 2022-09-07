Ежов о попадании в расширенный список сборной: «Надеюсь, удастся познакомиться с Карпиным»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал свое попадание в расширенный список сборной России на осенние учебно-тренировочные сборы.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

— Год назад вы были шокированы попаданием в расширенный список национальной команды. Сейчас уже спокойно воспринимаете?

— О попадании в список только узнал от вас. Но да, сейчас уже спокойно, потому что в расширенный список попадал. Поехать в сборную — это совсем другое. Как оцениваю свои шансы? Что бы я ни сказал, это не будет иметь значение. Тренерам виднее, — приводит слова Ежова Metaratings.ru.

— Понятно, что игра товарищеская, но других в ближайшее время не предвидится. Правильно, что национальная команда нашла соперника, соберется, сыграет?

— Думаю, рано или поздно эта ситуация все равно закончится, и национальная команда вернется на большие турниры. Сыгранность, форму всегда надо будет поддерживать. Конечно, правильно, что сборная собирается.

— Полностью вернули оптимальные кондиции после повреждения?

— Да, к сожалению, я подряд успел и поболеть, и заднюю дернул. Все, слава богу, сейчас вернулось в норму.

— С Валерием Карпиным до этого были какие-то разговоры или только сейчас можете познакомиться?

— К сожалению, мы еще нигде не пересекались. Можем познакомиться впервые, надеюсь, получится.

— Завтра последний день трансферного окна. Вы остаетесь в «Крыльях»?

— Мне тут нравится, мне здесь хорошо. Пока никакой информации нет, поэтому, думаю, все на своих местах останется, а дальше будет видно.

Матч с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.