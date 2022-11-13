Полузащитник «Краснодара» Кривцов получил травму и может пропустить матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга».

20-летний футболист заработал повреждение на 26-й минуте после того, как столкнулся с одним из защитников в чужой штрафной. Он смог покинуть газон только при помощи бригады врачей.

На 28-й минуте вместо него на поле появился Вячеслав Якимов.

Кривцов может пропустить матчи сборной России против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября). Полузащитник был включен в список из 30 игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды.