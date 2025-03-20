Футбол
20 марта, 20:15

Бакаев: «Играть за сборную России — привилегия»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал «СЭ» возвращение в сборную России.

28-летний хавбек был вызван на мартовский сбор национальной команды впервые с 2022 года. 19 марта он принял участие в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0)

«Никто не звонил, вызвали так же, как и всех. Вернуться в сборную — очень круто. Играть за сборную России — это привилегия», — сказал Бакаев «СЭ».

Сборная России проведет следующий матч 25 марта против Замбии.

Зелимхан Бакаев
Футбол
Сборная России по футболу
    • Дзюба опубликовал фото с Карпиным: «Спасибо за доверие»

    Бакаев: «Работать с Дзюбой — одно удовольствие. Все очень позитивно»

