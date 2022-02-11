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Сегодня, 14:15

Захарян о музыкальных предпочтениях: «Мияги, Кизару»

Хавбек «Динамо» Захарян рассказал о музыкальных предпочтениях
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян назвал любимых музыкальных исполнителей.

— Твой любимый жанр музыки? Твой любимый музыкант?

— То, что популярно: Мияги, Кизару. Что-то молодежное.

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка. За национальную сборную России хавбек дебютировал в матче отбора к ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0) 1 сентября.

Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь

Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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