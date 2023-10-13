Игрок «Брентфорда» и сборной Камеруна Мбемо: «Стадион «Динамо» уровня АПЛ»
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Бриан Мбемо поделился мнением о домашней арене московского «Динамо».
«Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ», — приводит слова Мбемо «РБ Спорт».
12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Следующую игру российская команда проведет 16 октября против Кении в Турции.
Источник: РБ Спорт
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