Игрок «Брентфорда» и сборной Камеруна Мбемо: «Стадион «Динамо» уровня АПЛ»

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Бриан Мбемо поделился мнением о домашней арене московского «Динамо».

«Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ», — приводит слова Мбемо «РБ Спорт».

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Следующую игру российская команда проведет 16 октября против Кении в Турции.